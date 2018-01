Ciampino, apre lo sportello dell'auto e colpisce una bici: ciclista in fin di vita

Un ciclista romano di 48 anni versa in gravissime condizioni, al policlinico di Tor Vergata, dopo il grave incidente accaduto ieri nel tardo pomeriggio su via di Morena a Ciampino. L'uomo mentre era intento a rientrare con la sua bicicletta verso Roma ha centrato in pieno ad alta velocità uno sportello aperto all'improvviso da un automobilista in sosta che aveva appena parcheggiato la sua auto. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i vigili urbani di Ciampino e la strada è stata chiusa per alcune ore. Le indagini sono ancora in corso per accertare le responsabilità.