Roma, scoperta discoteca abusiva. Alle 10 del mattino ci ballavano 40 ragazzi, molti minorenni

Uscite di emergenza assenti, nessun sistema antincendio, somministrazione di bevande alcoliche senza permesso, oltre alla mancanza di qualsiasi tipo di autorizzazione: chiusa una discoteca abusiva al Tuscolano.

E’ stata l’attività congiunta di Polizia Roma Capitale e della Polizia di Stato a portare al sequestro di questo locale in via Alba, dove, a seguito di un controllo, sono emerse molte irregolarità. Quaranta i giovani presenti al momento delle verifiche – le 10 di mattina - tra i quali anche alcuni minorenni, in uno spazio seminterrato di non oltre 30 metri quadri; l’entrata e l’uscita erano garantite da un'unica piccola scala, assolutamente non idonea e priva di un alcun minimo standard di sicurezza.



Alla luce di quanto accertato, gli agenti del commissariato San Giovanni e del VII Gruppo Tuscolano, hanno posto sotto sequestro il locale denunciando la titolare, una italiana di 57 anni.

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:59



