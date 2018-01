Roma, tenta di rapinare una farmacia armata di spranga: tradita dalle scarpe colorate

Sono state la scarpe fucsia e una tuta rosa e viola, che spiccava da sotto il giaccone invernale, a tradire una rapinatrice alle prime armi. La donna, una quarantacinquenne romana, poco prima dell'orario di chiusura, è entrata in una farmacia di Centocelle, con cappello e occhiali scuri, brandendo una mazza di metallo. Mentre un impiegato ha subito chiamato il 112 Nue, un altro ha cercato di affrontare la rapinatrice che, spiazzata dalla reazione dei farmacisti, ha spaccato un computer e un espositore per poi fuggire.



La donna, fuori dalla farmacia, aveva lasciato una berlina con la targa coperta con un pezzo di stoffa: con l'auto ha tentato la fuga. Due equipaggi del Reparto Volanti della Polizia hanno rintracciato la macchina in pochi istanti, proprio mentre la donna, con ancora le scarpe fucsia ai piedi, si stava liberando del giaccone e della spranga gettandoli in un cassonetto. L'auto, così come gli occhiali e il cappello, sono stati sequestrati e la donna è stata arrestata con l'accusa di tentata rapina aggravata.

Lunedì 15 Gennaio 2018



