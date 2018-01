Roma, ladro imprendibile scovato nella sala bingo

Era la primula rossa dei furti in abitazione, il ladro imprendibile, ricercato da tempo in tutta Italia. E' stato arrestato nella sala bingo, tradito dalla passione per il gioco. Finora era riuscito sempre a farla franca perché, grazie al matrimonio contratto nel suo paese d'origine, aveva assunto il cognome della moglie risultando così incensurato ogni volta che veniva sottoposto a controlli delle forze dell'ordine.



Ad incastrare l'albanese di 30 anni - ricercato da luglio dello scorso anno per una serie di furti in abitazione commessi nelle province di Padova, Pordenone e Venezia - sono state le impronte digitali e la caparbietà dei carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo che lo hanno ammanettato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Pordenone. I militari, grazie a una serie di accertamenti, lo hanno scovato in una sala bingo di Roma: ottenuti i riscontri dattiloscopici e accertata la sua vera identità, i carabinieri hanno rinchiuso il ricercato nel carcere di Rebibbia, dove deve scontare la pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione.

Luned├Č 29 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:28



