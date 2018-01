Roma, oggi vertice sugli sgomberi: nella lista c'è anche Casapound

di Simone Canettieri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

E' scritto nero su bianco nel foglio di convocazione del comitato metropolitano che si svolgerà questa mattina nella sede della Prefettura di Roma. Ci sono tre palazzi occupati da sgomberare. Tre priorità. Nei primi due casi si tratta «dell'esecuzione del sequestro preventivo degli immobili in via del Policlinico e in via Vittorio Amedeo II». Ovvero: l'applicazione di sentenze che danno ragione ai legittimi proprietari che vogliono liberare i locali dove da tempo vivono migranti e attivisti dei movimenti...