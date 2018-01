Roma, in fiamme un capannone: evacuata una villetta

In fiamme nella notte un capannone in lamiera adibito alla vendita di antiquariato e dell'usato, a Roma. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute verso le 22.40 di ieri sera in via Casal del Marmo n. 188. Il capannone, di 400 metri quadrati, si trovava all'interno di un'area privata confinante con una villetta ed è stato completamente distrutto dall'incendio. Sul posto tre Squadre dei Vigili del Fuoco, un'autobotte, un'autoscala, il carro autoprotettori, il capo Turno Provinciale e il Funzionario di Servizio. I Vigili del Fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme verso la villetta. A scopo precauzionale la famiglia presente nella villetta è stata fatta momentaneamente evacuare fino al termine dell'intervento. Non ci sono persone ferite o intossicati. Sul posto presente l'Autorità competente per gli accertamenti del caso.

Venerd├Č 5 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:35



