Roma, il parco della Casa dei Bimbi chiuso da un anno per 23 alberi pericolanti: le mamme scrivono alla Raggi

di Camilla Mozzetti

Da oltre un anno il parco della Casa dei Bambini, storica scuola d'infanzia alla Garbatella, resta chiuso a causa degli alberi pericolanti. Era il luglio del 2016 quando il ramo di un pino crollò nel cortile dell'istituto. Dopo l'incidente il parco (vincolato poiché storico) fu interdetto e le ispezioni accertarono che 23 alberi (tra lecci e pini) erano malati e per questo andavano potati. Il problema, però, è che da allora non è cambiato nulla: la gran parte del parco resta ancora interdetta ai piccoli, mentre nessuna potatura è ancora partita.Per questo le mamme dei piccoli che frequentano la scuola hanno deciso di richiamare l'attenzione della sindaca Raggi, impugnando carta e penna, e scrivendole una lettera per sollecitare gli interventi di messa in sicurezza.«Gentile sindaca - si legge nella missiva - se un albero cade e nessuno lo sente, come scriveva il filosofo George Berkeley, fa comunque rumore? Le chiediamo di intervenire e mettere la parola fine ai tanti disagi e alle lunghe attese che stanno condizionando la vita quotidiana di moltissimi bambini, delle loro maestre e delle loro famiglie».La cosa che più preoccupa, però, non è l'immobilismo dell'amministrazione quanto il pericolo reale nell'area. Solo la scorsa settimana, spiegano i genitori nella lettera, «nel giardino è caduto un leccio, con il tronco completamente eroso da particolari coleotteri. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose perché il crollo è avvenuto nell'area recintata», ma l'epilogo sarebbe potuto essere un altro.Lo scorso aprile dopo numerosi selliciti e grazie all'intervento dell'ufficio tecnico dell'VIII Municipio, il giardino è tornato fruibile ma solo in parte: i bambini possono uscire in uno spazio sicuro ben delimitato, ma non posson accedere nell'area attrezzata con i giochi in legno né nell'ampio parco di cui è dotata la scuola. E l'incidente di pochi giorni fa è tornato ad accendere i riflettori su un malessere generale e sopito a forza, a causa dei mancati interventi. Anche perché i genitori si sentono presi in giro: «Non tanto distante da là, a via Villa di Lucina - spiega Amedeo Ciaccheri, candidato alla guida dell'VIII Municipio - si abbattono, nel dubbio, tutti gli alberi per risparmiare su un controllo accurato e una selezione delle piante malate e di quelle sane».«Sindaca Raggi - proseguono le mamme - sono oltre 18 mesi che si è in attesa della risoluzione dei problemi relativi al giardino della Casa dei Bimbi, chiediamo che si stanzino immediatamente i fondi e si definiscano le competenze per procedere con gli abbattimenti e le ripiantumazioni». «Basta con le reti da cantiere, che sì proteggono dai rischi ma che delimitano anche l'orizzonte dei giochi dei nostri figli; la bella stagione è alle porte, bambine e bambini rivogliono il loro giardino»