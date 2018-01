Roma, carezze alle bambine a scuola: condannato maestro di musica

di Adelaide Pierucci

Le carezze partivano dai capelli. Poi scendevano sulle spalle e sempre più giù. Le lezioni di musica erano diventate un incubo. Alcune bambine di una scuola elementare privata del Portuense, le Figlie del Sacro Cuore, dopo aver sopportato in silenzio le strane coccole riservate dall'insegnante di musica si erano aperte coi genitori. «La musica no. Non voglio!». Era scattato così l'allarme, dopo il pianto liberatorio di una bambina con la mamma. Racconti che ieri hanno portato alla sentenza di condanna a...