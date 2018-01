Roma, Rebibbia suicidio in carcere: donna si impicca alla finestra della cella

Ancora un suicidio in carcere. Questa volta a togliersi la vita nell'ala femminile dell'istituto romano di Rebibbia è stata una donna che soffriva di un profondo disagio psicologico. Il dramma è avvenuto alle 6,30 del mattino: la donna si è impiccata alla finestra della cella. «Il sovraffollamento delle carceri a fronte di pochi agenti penitenziari - spiega Massimo Costantino, segretario generale aggiunto Cisl Fns - continua a essere un problema sottovalutato. A Rebibbia ci sono ben 50 detenute in più rispetto a quelle che dovrebbe ospitare».



Altro nodo la questione dei detenuti affetti da disagi di natura psicologica o psichiatrica per cui la soluzione delle Rems, le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non è ancora soddifacente a pieno.

Venerdì 26 Gennaio 2018



