Carabinieri, Natale di controlli: 4 arresti

Nell'ambito del piano di controllo straordinario «Natale Sicuro» del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno intensificato i servizi nel territorio di competenza. Nel corso delle attività, nelle ultime 48 ore, sono finite in manette quattro persone. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Palestrina hanno arrestato un 26enne di Cave, senza occupazione e con precedenti, con l'accusa di rapina impropria. La scorsa notte, nel centro storico di Palestrina, il malvivente ha avvicinato alle spalle una 19enne, studentessa del posto, e dopo averla spintonata con violenza, le ha rubato lo smartphone che aveva in mano. Dopo una breve fuga i Carabinieri lo hanno bloccato e hanno recuperato la refurtiva, riconsegnata alla vittima. L'arrestato è stato portato in carcere a Rebibbia.





Gli stessi Carabinieri hanno poi arrestato, un italiano sorpreso a rubare all'interno di un esercizio commerciale di Palestrina. È accusato di furto aggravato. Invece, i Carabinieri della Stazione di San Cesareo hanno arrestato un giovane romano, di Tor Bella Monaca, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il pusher è stato sorpreso mentre cedeva dosi di droga ad alcuni ragazzi, in piazza a San Cesareo. Fermato dai militari, è stato trovato in possesso di 20 g di cocaina, 30 g di marijuana, 50 g di hashish. Infine, i Carabinieri della Stazione di Zagarolo hanno arrestato un 44enne di Frascati, con precedenti, che, fermato per un controllo, forniva false generalità per eludere gli accertamenti. È stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Rocca Priora.

Martedì 26 Dicembre 2017



