Roma, bucano le gomme agli automobilisti per rapinarli, due arresti

Con la scusa della gomma bucata rapinavano gli automobilisti. Due italiani di 69 e 62 anni sono stati arrestati lunedì dai carabinieri della Compagnia mentre tentavano di rubare uno zaino ed un giubbotto da un’autovettura. I militari avevano notato i due uomini che, dopo aver vagato per diversi minuti in un’area parcheggio di un esercizio commerciale della zona, si appostavano per osservare i comportamenti dei clienti del negozio nelle vicinanze.



Uno dei due complici si è quindi avvicinato all’auto di uno dei clienti simulando il gesto di allacciarsi la scarpa ma di fatto bucando la gomma dell’autovettura in questione, ritornando poi alla propria autovettura aspettando il ritorno del proprietario. L’uomo, una volta uscito dal negozio, ha notato lo pneumatico bucato e si è quindi prodigato per sostituirlo.



Uno dei due ladri avvicinatosi allo sportello dell’auto della vittima, lo ha aperto sottraendo uno zaino ed un giubbotto lasciati sul sedile posteriore. In quel momento i carabinieri, che avevano assistito a tutta la scena, sono intervenuti bloccando i due ladri. La vittima, solo in quel momento si è resa conto di quanto era capitato. I due uomini sono stati condotti presso la caserma di Casalotti e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio.

