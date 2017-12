Capodanno a Roma, tutti gli eventi: dal Circo Massimo all'Eur una festa lunga 48 ore

di Alessia Marani

Due giorni di festa ma anche di disagi per i romani in occasione del Capodanno. E se dal comando di via della Consolazione, i vigili urbani garantiscono che non si ripeterà il forfait della notte di San Silvestro del 2014 - quando sulle strada mancarono i caschi bianchi - tra maxi-controlli, strade chiuse e deviazioni forzate, i romani dovranno comunque faticare un po’ per raggiungere il Centro. Diverse le iniziative. A partire dalla maratona di domani, la We Run Rome, che conta oltre diecimila partecipanti e che attraverserà, dalle ore 12 alle 15,30, alcune delle strade più suggestive con partenza e arrivo alle Terme di Caracalla, passando per piazza Venezia e Villa Borghese. Nel frattempo si ultimeranno i preparativi per la festa della notte di San Silvestro al Circo Massimo con Tosca e La Fura Dels Baus e i dj di una radio capitolina. Dalle 19 di domani e fino alle ore 2 del 1 gennaio saranno chiuse dunque, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via dell’Ara Massima di Ercole, via di San Teodoro e via di San Gregorio. Dall’alba al tramonto del primo giorno del nuovo anno, il lungotevere verrà chiuso da piazza dell’Emporio a Testaccio fino a Ponte Garibaldi per la kermesse ai muscisiti e artisti di strada. Sempre lunedì, nel pomeriggio, sfileranno le bande e le majorette nel Tridente. L’irresistibile allegria dei suonatori in arrivo da tutta Italia e anche dall’estero animerà via del Corso e dintorni. Infine, per gli irriducibili della “disco”, la notte di San Silvestro, all’Eur tre locali daranno vita al circuito integrato “Cosmo”: unico biglietto per tre discoteche.



Circo Massimo

Con Tosca il clou dei festeggiamenti

Roma illumina l’infinito è lo spettacolo con Tosca e La Fura Dels Baus, l’animazione e i dj di Dimensionesuono Roma che si svolgerà a partire dalle ore 21 di domenica al Circo Massimo. Il pubblico potrà accedere all’area provenendo da viale Aventino, via della Greca, via dei Cerchi, via delle Terme Deciane. Per i diversamente abili, provvisti di apposita documentazione che attesti l’invalidità, è prevista un’area per assistere al concerto presso il Belvedere Romolo e Remo su via del Circo Massimo, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Si accede a quest’area provenendo da via delle Terme Deciane. Gli accompagnatori potranno parcheggiare l’auto, fino ad esaurimento dei posti disponibili, presso l’antistante piazzale Ugo La Malfa.



Lungotevere

I ponti sul fiume come palcoscenico

Dopo l’evento inaugurale del 31 dicembre, la festa della città proseguirà ininterrottamente dalle prime ore dellamattina fino alla sera dell’1 gennaio tra teatro,musica, cinema, attività per bambini, danza, arte circense, installazioni luminose, opere scenografiche, che si estenderanno sull’area pedonale che va da piazza dell’Emporio a Ponte Garibaldi, coinvolgendo anche la zona tra Circo Massimo e piazza della Bocca della Verità, il Giardino degli Aranci, il Teatro India, il Ponte della Scienza, il Cinema Reale e la Biblioteca Centrale dei ragazzi. In caso dimaltempo il concerto di Danilo Rea previsto all’alba del 1° gennaio sul Ponte della Scienza e le attività per bambini previste inmattinata al Giardino degli Aranci si terranno all’interno del Teatro India.



Piazza Marconi

Maxi-discoteca con i migliori dj

Per una notte l’Eur si trasformerà in una sorta di super-stage, una maxi-discoteca (al chiuso) in cui si esibiranno dj internazionali e personaggi cult della nightlife, che richiameranno non solo i giovanissimi appassionati di elettronica ma anche quegli over 30 che vogliono ballare sulle note degli anni Novanta. Spazio Novecento, il Salone delle Fontane e Room 26 sono i tre fulcri attorno ai quali ruota l’evento “Cosmo”. Nei suoi quattro stage si alterneranno Chris Liebing, Ilario Alicante, Len Faky, Loco Dice, Marco Faraone,Markantonio, Sam Paganini, e tanti altri nomi. Si parte alle 21: con un solo ticket (in vendita su Ticketone) ci si potrà spostare tra le diverse location, che sono destinate a richiamare anche gli stranieri.



Tridente

Band e majorette con le Hi-school

Lunedi 1 gennaio, a partire dalle 15,30 da piazza del Popolo, partirà la Rome Parade che quest’anno vedrà sfilare, oltre alle caratteristichemarching band di alcune high school americane, anche formazioni di majorette, acrobati, gruppi folk e street dancers. Questo il percorso della parata: piazza del Popolo, via del Corso, via dei Condotti, piazza di Spagna, via del Babuino, via di Ripetta, piazza Augusto Imperatore, via del Corso e gran finale in piazza del Popolo. Come di consuetudine, inoltre, nel periodo di Capodanno si terranno una serie di spettacoli all’interno di splendidi edifici storici: cornice della prossima edizione saranno la Chiesa di SantaMaria in Montesanto e la Basilica di S. Giovanni dei Fiorentini di Roma.



Musei

Ecco le aperture straordinarie

Apertura straordinaria deiMusei Capitolini e dell’area archeologica del Circo Massimo in occasione de La Festa di Roma. Lunedì 1° gennaio saranno straordinariamente aperti al pubblico - con biglietto d’ingresso ordinario - anche iMusei Capitolini (dalle 15 alle 19) e l’area archeologica del Circo Massimo (dalle 10 alle 16). Un’apertura eccezionale, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, che consentirà ai cittadini e turisti di partecipare a questo speciale Capodanno della Capitale godendo anche di questo patrimonio artistico oltre che assistendo ad eventi e spettacoli che animeranno la città per 24 ore consecutive di festa.



La maratona

In più di diecimila per We Run Rome

Domani si svolgerà l’ormai consueto appuntamento podistico con l’AtleticomWe Run Rome, arrivata alla VII edizione. Si tratta di una corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 Km e non competitiva sulle distanze di 10 e 5 Km. La gara è inserita nel calendario nazionale ed è insignita del riconoscimento di Silver Label. Anche quest’anno, il percorso si snoderà (dalle 12) lungo i luoghi più ricchi di storia e di fascino della Capitale: dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, via dal Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo. In campo maschile, l’atleta di punta sarà l’azzurro DanieleMeucci, nel femminile invece tutti i riflettori saranno per Sara Dossena. Oltre 10mila i partecipanti.

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 14:30



