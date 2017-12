Roma, Capodanno blindato per 150mila: allerta botti fuorilegge

di Elena Panarella

Mancano poche ore e una marea umana si riverserà già prima della mezzanotte per le strade del centro di Roma. Punto più affollato, come prevedibile, Circo Massimo, dove si terrà il tradizionale spettacolo-concerto. Ma anche piazza Venezia. Si stima che 150mila persone affolleranno la notte di San Silvestro nella Capitale (trentamila sono quelle attese per l'evento Roma illumina l'infinito). Le misure di sicurezza, dopo il rischio attentati di questi ultimi mesi, hanno raggiunto livelli elevatissimi. In campo forze dell'ordine, pattuglie miste, centinaia di vigili urbani e 200 operatori inseriti nei piani di safety varati dal Comune. La Questura invita a evitare l'utilizzo di materiale esplodente, anche quello consentito, in luoghi di aggregazione, per non creare situazioni di panico. Nell'area del Circo Massimo, dove si esibiranno molti artisti, tra cui la cantante Tosca, predisposti varchi contapersone e vietate le bottiglie di vetro. Transenne e fioriere antisfondamento in particolare agli estremi del Lungotevere dove si svolgeranno i vari eventi, che saranno oltre cento in giro per la Capitale con mille artisti. Il Circo Massimo sarà anche il palcoscenico per Luigi Di Maio. Il candidato premier del Movimento 5 Stelle accompagnerà la sindaca, Virginia Raggi, e la giunta all'evento in attesa della mezzanotte. Ed è già scattata la polemica.



LE DIRETTIVE

«Massimo impegno di ogni singolo operatore, straordinaria attenzione nel controllo del territorio e presidio capillare nelle zone di concentrazione di persone». Sono gli obbiettivi fissati dal Questore, Guido Marino, nel corso del tavolo tecnico che si è svolto ieri mattina, alla presenza di tutti i vertici delle forze di polizia, del Comune, di Atac, vigili urbani e dell'Esercito. A tutti i responsabili, il Questore, ha raccomandato di mettere il personale in condizioni di fornire consigli e indicazioni alle persone e, in particolare: evitare il consumo di bevande in contenitori di vetro nei luoghi di massima aggregazione, ricordando che l'ordinanza del Prefetto Basilone vieta il vetro in tutta l'area del Circo Massimo all'interno dei 5 varchi - piazza di Porta Capena, via Fonte di Fauno, via delle Terme Deciane, via Clivio dei Publici e piazza di S. Anastasia. La polizia, insieme con i carabinieri e la guardia di finanza, metterà in campo reparti specializzati nella gestione della folla, supportati da artificieri e cani antisabotaggio, pattuglie in bicicletta «nelle zone di medio affollamento», e altre a cavallo nelle aree verdi e turistiche. Nell'ordinanza è previsto l'utilizzo delle squadre speciali antiterrorismo (Uopi della polizia, Api e Sos dei carabinieri), coordinate da una task force nella sala operativa di San Vitale. Uno sforzo enorme da parte delle forze dell'ordine per controllare i punti nevralgici della città.



ORDINANZA E SEQUESTRI

Nonostante la sindaca Raggi abbia firmato ieri l'ordinanza che vieta i botti di fine anno (escluse dal divieto bengala, fontane, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose) fuochi e materiale esplosivo di vario genere continuano ad accompagnare il passaggio tra il nuovo e il vecchio anno. Ma sarà l'ultima ordinanza con queste indicazione. Nel senso che d'ora in avanti far esplodere petardi e fuochi d'artificio sarà vietato d'ufficio. Per sempre. La norma è infatti contenuta nel nuovo Regolamento di polizia urbana che dovrebbe essere approvato dal Consiglio comunale entro i primi mesi del 2018. Intanto decine di negozi (tra Roma, Ostia, Zagarolo e Velletri) sono stati controllati dalla Guardia di finanza nelle ultime ore con il sequestro di tre quintali di botti di categorie proibite, senza indicazioni di sicurezza e oltretutto custoditi in maniera negligente con rischi di incidenti anche gravi. Alcuni romani sono andati a fare rifornimenti (illegali) a Napoli. La polizia ne ha sequestrati nei giorni scorsi altri 6 quintali in 15 negozi a Torpignattara e Ostia, denunciando altre 6 persone.

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA