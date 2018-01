Roma, il flop dei trasporti «potenziati».

di Lorenzo De Cicco

A Londra, as usual, i vagoni della metro hanno sfrecciato tutta la notte di Capodanno (e per giunta gratis) e lo stesso è avvenuto a Parigi; a Roma invece la metropolitana ha arrancato fino alle 2.30, con tempi d'attesa fino a 20 minuti, data la penuria di macchinisti disponibili a guidare i treni. È andata ancora peggio ai passeggeri della Roma-Lido, che ha appena riconquistato lo scettro di peggiore ferrovia d'Italia: stazioni chiuse alle 21.30, sempre per mancanza di conducenti, nonostante la Regione, che è...