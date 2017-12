Roma, Capodanno blindato: 1.200 agenti in strada e 20 varchi di controllo

di Elena Panarella

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Ultima ordinanza anti-botti nella Capitale, dal prossimo anno farà parte (in modo permanente) del nuovo regolamento di polizia urbana. Varchi con metal detector al Circo Massimo (e doppia cinturazione con transenne), controlli serrati sul Lungotevere, unità cinofile, artificieri, agenti a cavallo e anche in bici. Una vera e propria grande zona rossa e un massiccio spiegamento di forze dell'ordine pianificato in un'ordinanza di servizio del questore, Guido Marino, è contenuto nel piano per la sicurezza. Tre giorni...