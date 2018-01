Roma: bus turistici, un microchip contro i furbetti della sosta

di Lorenzo De Cicco

La trovata è molto grillina: un microchip, o meglio un sensore elettronico, farà da vigile urbano e aiuterà l'amministrazione comunale a scovare i torpedoni turistici che fanno i furbi e si piazzano nei parcheggi riservati ai pullman più del necessario, costringendo gli altri bisonti alla sosta selvaggia e quindi, in definitiva, intasando le vie del centro storico. Di più, proprio come un vigile-robot, il sensore annoterà in un cervellone digitale targa e tempo dell'infrazione, in modo che il...