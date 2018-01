Roma, allarme buche: anche all'Eur arrivano i limiti a 30 all'ora

di Laura Bogliolo

Gli appalti sono scaduti, i vigili non hanno pattuglie sufficienti per fare la guardia alle voragini, e l'unica soluzione è far rallentare le auto, fino a 30 chilometri all'ora. Così come accaduto sulla Colombo, la Salaria e l'Aurelia, anche nel Municipio Eur l'antidoto contro le buche è spendere soldi per installare la segnaletica che avverte di non superare i limiti di velocità perché la strada è dissestata e pericolosa. Solo così Comune e Municipio sono al riparo da eventuali...