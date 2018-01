Roma, ondata di furti a Bravetta: esplode anche un ordigno artigianale

Dopo la raffica di furti nelle abitazioni di Monteverde, la "banda delle 18" si trasferisce a Bravetta. La denuncia arriva da Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. Il consigliere ha raccolto le diverse segnalazioni arrivate dal quartiere negli ultimi giorni e parla anche di un episodio inquietante: un ordigno artigianale deflagrato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio di fronte a una sala scomesse, la GoldBet di via Silvestri, all'angolo di piazza Biagio Pace. Esplosione che ha danneggiato non solo l'attività commerciale ma anche un'automobile parcheggiata davanti. Il boato ha svegliato i residenti nel cuore della notte e sul posto sono convogliate numerose volanti della polizia.

Un avvertimento col fuoco stile bande organizzate su cui gli inquirenti ora stanno indagando. «Durante l’ultima settimana i residenti del quadrante Bravetta-Pisana - spiega Picone - denunciano almeno 15 casi di furti riusciti o tentati lungo le vie interne di via della Pisana, tutti messi a segno intorno alle ore 18. Una situazione che alimenta il clima di insicurezza generale sul territorio, dove non mancano anche atti ancora più gravi, con l'ombra delle organizzazioni criminali sempre più lunga. E' il caso dell' ordigno artigianale deflagrato alcuni giorni fa di fronte un sito di scommesse in Piazza Biagio Pace, creando paura e allarme tra i residenti, che subito fa pensare al racket e alle intimidazioni. Siamo all’anno zero della sicurezza sul quadrante di Roma Ovest. Chiediamo al sindaco Raggi di attivare il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, chiedendo l’intensificarsi dei presidi sul territorio».

