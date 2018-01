Roma, picchia i genitori durante una lite in casa: il fratello lo fa arrestare

I Carabinieri della Stazione di Bracciano hanno arrestato, ieri sera, un 34enne del posto per maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'uomo al culmine dell'ennesimo litigio, scoppiato per futili motivi all'interno delle mura domestiche, ha aggredito con calci e pugni i propri genitori, rispettivamente di 60 e 67 anni.



È stato il fratello minore a chiamare i Carabinieri, mentre le vittime, approfittando di un momento di distrazione, erano riuscite a barricarsi dentro una stanza dell'abitazione, per sfuggire ad ulteriori violenze. I militari hanno subito bloccato il figlio, mentre si agitava di fronte alla porta, dietro la quale si erano nascosti i familiari. I genitori sono stati soccorsi ed accompagnati al pronto soccorso, ove sono stati medicati e dimessi con alcuni giorni di prognosi. Il ragazzo è stato arrestato ed associato al carcere di Civitavecchia.

Mercoledì 10 Gennaio 2018



