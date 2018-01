Roma, 11 feriti per i botti: nessuno è grave

Sono 11 i feriti a Roma per petardi e fuochi d'artificio nella notte di Capodanno che hanno fatto ricorso alle cure sanitarie. Lo rende noto la Questura sottolineando che il numero è in calo rispetto ai 16 dello scorso anno e ai 23 del 2015. Nessuno risulta ferito in modo grave. In particolare, secondo quanto risulta dal bilancio del Dipartimento di pubblica sicurezza, un bambino di 7 anni ha riportato una ferita alla coscia destra ed escoriazioni al torace e al volto per lo scoppio di un petardo lanciato da altri: è stato medicato e ricoverato nell'ospedale San Filippo Neri con una prognosi di 20 giorni.



«Le attività di prevenzione poste in essere sin dall'inizio delle festività natalizie e che continueranno fino all'Epifania hanno compreso anche una capillare campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini che ha portato a un sensibile decremento dei feriti da scoppio di petardi o altro materiale esplodente» sottolinea la Questura aggiungendo che «ha funzionato il piano di sicurezza predisposto dal questore di Roma Guido Marino, in occasione degli eventi previsti per questo Capodanno che si sono svolti regolarmente e senza alcuna criticità».

Luned├Č 1 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:53



© RIPRODUZIONE RISERVATA