Roma, terrore a Prati, picchia la madre per la droga, lei lo denuncia dopo mesi: «Vivo con un mostro»

di Marco De Risi

Pugni e schiaffi alla madre per costringerla a dargli i soldi necessari a drogarsi. Un calvario per la donna che, dopo avere subito alcuni pestaggi, ha trovato il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri.

E’ accaduto nel quartiere Prati. Il figlio ha 28 anni mentre la mamma 55. Il giovane è finito in carcere grazie all’indagine dei militari della stazione di Prati. Sono stati proprio gli investigatori a contattare la donna dopo che hanno visionato alcuni referti medici sospetti che provenivano da alcuni ospedali. In un’occasione la donna aveva raccontato ai sanitari di essere caduta dalle scale, in un’altra un’altra ha detto una bugia simile.



Insomma, la madre, almeno in un primo momento, ha cercato di proteggere il figlio proprio perchè gli voleva bene. Ma l’”escalation” della violenza non si è fermata. Quando il giovane non aveva soldi ed era in astinenza di droga, prendeva la madre per i capelli, la picchiava pretendendo non solo i soldi ma anche qualche oggetto di valore che andava a vendere per ricavare il contante. Così quando i carabinieri hanno contattato la signora per via dei referti lei non ce l’ha fatta più: ”Vivo con un mostro in casa. Mio figlio da quando si droga non è più lui. Ed io vivo nel terrore”. Per questo il ”Giudice per le indagini preliminari” ha concesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il picchiatore.

Lunedì 8 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:55



