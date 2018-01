Roma, i carabinieri sequestrano mezzo chilo di droga: 5 arresti

Cinque arresti, mezzo chilo di droga sequestrata. Sono i risultati del blitz dei carabinieri iniziato venerdì sera.



L'INSEGUIMENTO - A Tor Tre Teste, al culmine di un rocambolesco inseguimento, i militari hanno ammanettato un 21enne romano, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era a bordo di una utilitaria che non si è fermata a un controllo predisposto su viale Alessandrino. L'automobilista per tentare la fuga ha anche provocato un incidente, poi, è riuscito a fuggire, mentre il passeggero è stato arrestato: nell'auto i militari hanno rinvenuto una busta contenente 400 gr. di cocaina, alcune decine di dosi di hashish e 370 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.



IL GIOVANE PUSHER - Poco dopo, in via Guido Calcagnini, a Montespaccato i militari hanno arrestato un ragazzino romano di 15 anni, con precedenti, sorpreso in strada con 5 gr. di marijuana in tasca. La perquisizione scattata nella sua vicina abitazione, ha consentito di recuperare altri 16 gr. di marijuana, 100 gr. di hashish e circa 300 euro ritenuti provento della sua illecita attività. Il giovane pusher è stato portato nel Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli, dove attende le disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.



17 ANNI E GIÀ RICERCATO - In via Giolitti, sono finiti nei guaI due giovani: un ragazzo tunisino di 18 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante poiché, a seguito di un controllo, mentre era in compagnia di un suo conoscente egiziano di 17 anni, è stato trovato in possesso di 10 gr. di marijuana. Il 18enne è stato portato in caserma con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: il suo amico egiziano, denunciato a piede libero per lo stesso reato, a seguito di approfondite verifiche è risultato essere destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale dei Minorenni con l’accusa di rapina. Il ragazzino sconterà 30 giorni di reclusione nell’Istituto Minorile di Casal del Marmo.



PUSHER A SAN LORENZO - A San Lorenzo i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino di 33 anni, senza fissa dimora, “pizzicato” in largo degli Osci in possesso di 20 gr. di hashish e 140 euro in contanti ritenuti frutto della sua attività illegale. La sua “notte brava” si è conclusa nelle camere di sicurezza della caserma dei Carabinieri, dove rimane in attesa del rito direttissimo.

