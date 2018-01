Roma, blitz antidroga dei carabinieri nella movida di Trastevere: 5 pusher in manette

“Pizzicati” a spacciare dosi di droga nei luoghi della movida, da ponte Sisto fino all’Isola Tiberina e dal lungotevere fino a viale Trastevere, oltre che a Porta Portese. In manette 5 pusher, sorpresi dai carabinieri della Compagnia Trastevere che hanno eseguito mirati controlli antidroga, in abiti civili.



La scorsa notte, seguendo i movimenti di alcuni giovani, noti per i loro legami negli ambienti della droga, gli investigatori dell’Arma hanno individuato i pusher – due cittadini italiani, un 18enne e un 25enne romani, e tre stranieri, un 55enne polacco, un 46enne etiope e un 22enne libico – che cedevano dosi di cocaina, eroina e hashish, tra i vicoli dello storico quartiere e nei pressi dei locali.



Gli arresti sono stati effettuati in flagranza di reato. Sequestrate oltre 50 dosi di sostanza stupefacente e diverse centinaia di euro, provento dell’attività illecita. Identificati anche diversi acquirenti, i quali sono stati segnalati, quali assuntori, all’Ufficio Territoriale del Governo. Degli arrestati, due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari e tre trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Domenica 21 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:48



