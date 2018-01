Roma, bicicleptomane da record: in 8 anni arrestato 15 volte per il furto di biciclette

Arrestato 15 volte e denunciato per 9 a piede libero per avere rubato o tentato di rubare delle biciclette. Il bicicleptomane da record è stato fermato per l'ennesima volta in azione dai carabinieri. Si tratta professionista del settore, un romano di 51 anni, “pizzicato” dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro mentre si stava appropriando di una bici, dopo aver rotto con una tronchesina la catena che la assicurava ad un palo di via di Monte Savello. Non si tratta, appunto, di un ladruncolo alle prime armi, ma di un vero professionista del settore che, dal 2009 a oggi, ha collezionato ben 15 arresti e altre 9 denunce a piede libero, tutte per furti – tentati o consumati – di biciclette.



Il “bicicleptomane” è agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.

Ladri di biciclette in azione nel Centro Storico di Roma. Poco dopo, i carabinieri di pizza Farnese, insieme ai colleghi dell’8° Reggimento “Lazio”, in servizio di Nucleo Mobile, per il potenziamento dei servizi di vigilanza e sicurezza nei pressi degli obiettivi e le località sensibili nella zona di Largo Chigi, hanno bloccato un altro ladro di biciclette, un pregiudicato 30enne originario della provincia di Matera e nella Capitale senza fissa dimora, che era entrato in azione in via dei Sabini. Anche in questo caso, il ladro, grazie ad una piccola tronchese, ha forzato la catena della bicicletta, ma è stato bloccato proprio mentre stava per salire sul sellino. Il 30enne è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Venerdì 26 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA