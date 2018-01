Roma, ruba una bici e la mette in vendita on-line: i carabinieri organizzano appuntamento e lo scoprono

I Carabinieri della Stazione Roma Macao hanno denunciato in stato di libertà un 20enne romano, per ricettazione. L’uomo aveva messo in vendita una bicicletta rubata su un noto sito di compravendite on-line. La bici, una mountain bike, dal valore di circa 2.000 euro, di proprietà di un 27enne di Roma, fattorino,era stata rubata la sera dello scorso 14 gennaio da via dei Capocci, nel quartiere Monti, durante una consegna.



Appena acquisita la denuncia, i Carabinieri, hanno avviato un’attività investigativa che li ha portati all’individuazione di un’inserzione di vendita su un portale on-line di annunci, riportante lo stesso modello, stessi colori, della bici rubata con un prezzo molto conveniente.



Contattato l’inserzionista, fingendosi interessati all’acquisto, i Carabinieri hanno organizzato un “appuntamento” con il venditore; quando, notati alcuni particolari sul telaio, fornitigli dal proprietario, hanno avuto la certezza che si trattasse della bici denunciata rubata, hanno bloccato il ricettatore. La bici è stata recuperata e restituita al fattorino che potrà così riprendere il suo lavoro.

Lunedì 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:50



© RIPRODUZIONE RISERVATA