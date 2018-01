La Befana dall'85 di nuovo festa nazionale grazie alla campagna del Messaggero

Cancellata dal calendario delle feste nel 1977, per decisione del Governo, il 6 gennaio 1985 la Befana torna a essere festa grazie soprattutto a una martellante e indimenticabile serie di articoli del giornalista del Messaggero Aldo De Luca. Una grande campagna giornalistica del quotidiano romano portata avanti dal collega, una delle firme più illustri soprattutto della Cronaca di Roma del quotidiano di via del Tritone al grido di "Aridatece la Befana".Aldo De Luca, per giorni e giorni, raccontó la Befana dei romani, le bancarelle di piazza Navona, gli artigiani, i bambini in festa. L'inchiesta si concluse con un'intervista a Giulio Andreotti che, per conto del Governo, ammise l'errore. E il 6 gennaio tornó di nuovo festività a tutti gli effetti. Quel giorno Aldo De Luca scrisse una bellissima pagina di cronaca che oggi fa parte della storia del giornalismo italiano.Aldo de Luca ci ha lasciato prematuramene il 18 aprile 2013, ma grazie a lui il 6 gennaio tutti i bambini continuano a festeggiare la Befana.