Roma, via Veneto è un caso, ritrovo di clochard: «Mai tanto degrado»

di Elena Panarella

L'avevano chiamata la Belle Èpoque sotto il Cupolone. Erano gli anni d'oro della Hollywood sul Tevere: era il tempo della Dolce Vita, marchio diventato poi leggenda, quando Roma era via Veneto. Ma soprattutto palcoscenico internazionale dove andavano in scena la bellezza, il lusso, i capricci dei divi... Oggi è tutta un'altra storia: la via Veneto degli anni d'oro, la strada celebrata da Fellini, non c'è più. Le luci si sono spente ed è calata un'ombra che avvolge tutto....