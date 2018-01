Delocalizzate in via Tito Labieno e in largo Giulio Capitolino, le bancarelle di via Tuscolana. La grande strada commerciale del VII Municipio dice addio al mercato ambulante. Ad annunciarlo via Facebook, il sindaco Virginia Raggi che commenta il provvedimento come «una scelta necessaria per ripristinare legalità e decoro visto che i 15 posteggi non rispettavano l'attuale normativa».«La delocalizzazione è stata decisa dopo una serie di incontri che il presidente della Commissione Capitolina IX Commercio, Andrea Coia, consigliere del Comune di Roma M5S e Monica Lozzi, presidente VII Municipio di Roma-M5S hanno avuto con le associazioni di categoria e i singoli titolari di licenza - aggiunge Raggi - Comprendiamo il disagio degli operatori e siamo come sempre disponibili a discutere eventuali migliorie, ma nel rispetto della nostra città e dei suoi abitanti». Al posto delle bancarelle, su via Tuscolana, anche per evitare una nuova occupazione sono state disposte delle fioriere provviste anche di sedute per i cittadini.Stamattina però, tra le proteste degli ambulanti, i banchi a via Tito Labieno e a largo Giulio Capitolino ancora non erano stati montati e la strada risulta completamente deserta.