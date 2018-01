Ostia, ventunenne muore in un incidente d'auto in Australia: raccolta fondi per far rientrare la salma

di Mirko Polisano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Ciao Ale, è stato un privilegio conoscerti». Sono increduli e sconvolti gli amici di Alessandro Borchi, il 21enne di Ostia morto tragicamente in un incidente stradale in Australia. Il giovane era partito a giugno per un progetto di scuola lavoro a Brisbane, sulla costa est e oltre 900 chilometri a nord di Sidney. I FATTI Era su una macchina in Tasmania insieme a un amico quando si è scontrato con un'altra auto. L'uomo alla guida della macchina, un italiano di 30 anni, non aveva nemmeno la patente e - da...