Roma, appartamento Ater subaffittato a immigrati e schiave del sesso: blitz dei vigili a San Saba

Una stanza era stata subaffittata a due immigrati con regolare permesso di soggiorno che uscivano al mattino e rientravano soltanto la sera, mentre l'altra camera - matrimoniale e più grande - era stata messa a disposizione di alcune schiave del sesso che la sfruttavano di giorno e di notte con i clienti che trovavano in strada.Sono stati apposti i sigilli da parte della polizia giudiziaria questa mattina in un appartamento popolare dell'Ater in viale Giotto 6, nel quartiere di San Saba. L'immobile era stato assegnato a un romano molti anni fa. L'uomo ormai settantenne aveva però deciso di sfruttare illegalmente il bene e così lo aveva subaffittato in nero, ricavandone mensilmente diversi utili.I controlli delle autorità non sono conclusi. Diverse sono le verifiche che si stanno compiendo nelle proprietà Ater all'Aventino.