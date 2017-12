Atac, il super-bonus di Natale: 140 euro agli autisti in servizio

di Lorenzo De Cicco

Sarà lo spirito del Natale, o forse il timore che al volante dei bus non si presenti nessuno, certo è che, in ossequio alla generosità che il periodo impone, agli autisti dell'Atac verrà elargito un super-bonus. E il debito miliardario che inguaia i conti della partecipata del Campidoglio? Almeno per le feste, si fa finta di niente, a quanto pare. L'accordo è stato firmato venerdì sera; dopo una trattativa serrata con i combattivi sindacati interni, la municipalizzata dei trasporti romani ha...