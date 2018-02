Atac, spunta la gara pubblica per le ferrovie dei pendolari

di Mauro Evangelisti e Fabio Rossi

Una gara o l'affidamento diretto per la Roma-Lido e la Roma-Civita Castellana-Viterbo, anche se la parte interessante è solo quella che serve una fetta di Roma nord. Il passaggio al Comune per la Roma-Giardinetti, con l'ipotesi di trasformarla in linea per il tram. Questo in sintesi dovrebbe essere il futuro delle tre ferrovie concesse di proprietà della Regione e gestite fino al 2019 da Atac. Nel piano industriale dell'azienda, allegato alla richiesta di concordato preventivo in continuità inviata al tribunale...