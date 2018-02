Roma, nel piano salva-Atac spuntano 3 milioni di premi ai manager

di Lorenzo De Cicco

Sorpresa: nelle carte del concordato rispuntano i maxi-premi ai dirigenti che hanno portato l'Atac a un passo dalla bancarotta. Tra i debiti che la partecipata del Campidoglio si è impegnata a saldare ci sono anche i bonus per i risultati, diciamo non proprio brillantissimi, raggiunti dai manager di via Prenestina. Premi congelati per anni, dal 2012, poi parzialmente sbloccati dall'amministrazione grillina tramite un accordo interno e infine sospesi di nuovo dalla giunta di Virginia Raggi, quando la notizia dell'intesa...