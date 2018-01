Roma, odissea Roma Tpl: autisti senza stipendio da dicembre

Autisti della Roma Tpl ancora senza lo stipendio di dicembre. Doveva essere una brutta pagina da archiviare per sempre dopo il consiglio comunale del maggio dello scorso anno in cui il Campidoglio aveva stabilito il pagamento diretto delle spettanze ai dipendenti del consorzio che gestisce oltre un centinaio di linee bus (soprattutto le più periferiche), per circa 20 milioni di chilometri annui previsti dal contratto di servizio, con 1980 dipendenti. Invece, l'incubo si è concretizzato nuovamente. "A oggi i dipendenti della società Roma tpl non hanno percepito gli emolumenti attinenti la mensilità di dicembre - fanno sapere Sul ct e Fast Confsal in una nota congiunta - I ritardi, divenuti cronici, sono stati denunciati in ogni sede istituzionale ma non hanno portato a nessun riscontro fattivo. È indiscutibile che la situazione che si protrae da diversi anni, insieme al rimpallo delle responsabilità, debba necessariamente terminare, in primo luogo per tutelare il principale dei diritti del lavoratore, lo stipendio, e di seguito, evitare reazioni incontrollate del personale viaggiante che possano mettere a rischio la regolarità del servizio". Di qui l'appello all'amministrazione comunale "a far rispettare l’emissione regolare degli stipendi attuali e futuri e a far tesoro

delle croniche problematiche di Roma Tpl nella programmazione dell’imminente gara, vista la scadenza del contratto in essere a maggio 2018. Infine, ci preme sottolineare che al Consiglio Comunale straordinario tenutosi il 9 maggio 2017, si è approvato quel pagamento diretto degli emolumenti spettanti che tutti i dipendenti del consorzio

auspicano, ma che a tutt’oggi ciò non è avvenuto".

Intanto, è confermato per venerdì lo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico romano, proclamato da Usb in dissenso nei confronti del Concordato in Atac e la vendita del patrimonio immobiliare.

