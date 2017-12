Roma, agli arresti domiciliari esce e si incontra con pregiudicati: 63enne riarrestato

Risultava agli arresto domiciliari ma andava a passeggio per Casal Palocco. Ieri mattina i carabinieri hanno arrestato per evasione G.C., un romano di 63 anni. L'uomo benché autorizzato a uscire dalla propria abitazione era sottoposto al regime della detenzione domiciliare. Per questo dopo esser stato identificato, è stato bloccato dai militari a bordo della propria vettura in compagnia di altri due pregiudicati. Immediato il fermo. L'uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.



Venerd├Č 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 30-12-2017 00:58



© RIPRODUZIONE RISERVATA