Roma, controlli sul litorale: sette arresti per droga e risse

Controlli dei carabinieri sul Litorale: sette arresti. Nel corso delle operazioni, i militari hanno fermato D.F., 46enne di Acilia che, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di quasi un etto di hashish, già suddivisa in dosi, nonché di un bilancino di precisione e di altro materiale atto al confezionamento dello stupefacente. Sono scattate le manette anche per un 50enne che dovrà scontare oltre 5 anni per reati contro il patrimonio. Inoltre, a Fiumicino e Ponte Galeria, sono stati arrestati due uomini, già gravati da numerose condanne, nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha disposto la misura del carcere. Ad Ostia, i carabinieri sono dovuti intervenire per sedare una lite in famiglia ma sono stati aggrediti a pugni dall'uomo che aveva appena discusso con la compagna. L'uomo, un 27 enne disoccupato e in forte stato di agitazione, ha inveito contro i militari ferendo lievemente uno di loro. Sedata la lite, i carabinieri hanno cercato di far salire l'uomo in auto per portarlo in caserma, ma ancora in preda alla forte ira, ha iniziato improvvisamente a colpire ripetutamente con calci la portiera dell'auto di servizio, danneggiandola. Per lui sono scattate le manette e dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e danneggiamento. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ostia sono intervenuti presso il Centro di accoglienza dell'Infernetto dove era scoppiata un'accesa discussione fra alcuni ospiti.

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



