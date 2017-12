Roma, droga all'Esquilino: tunisino arrestato per spaccio di stupefacenti

Gli agenti della polizia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, durante un controllo in via dello Statuto, hanno

arrestato un tunisino, H.H. di 21 anni, con vari precedenti di polizia, trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e diverse bustine di hashish. Sequestrata anche la somma di 40 euro in banconote di piccolo taglio, provento dell'attività illecita. Accompagnato negli uffici del commissariato Esquilino, il giovane, dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Giovedì 28 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 12:08



