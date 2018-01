San Pietro, accerchiano e derubano turista dopo l'udienza del Papa: prese tre nomadi

Hanno accerchiato un turista messicano di 34 anni in via di Porta Cavalleggeri e approfittando del caos provocato dalla folla dei fedeli che avevano assistito all'udienza papale lo hanno derubato del portafogli. Protagoniste dell'ennesimo furto, tre donne nomadi del campo La Monachina. I carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno assistito alla scena e sono subito intervenuti: in manette sono finite tre donne di 20, 30 e 31 anni con precedenti: sono state portate in caserma e trattenute in attesa di essere condotte presso il Tribunale di Roma per la celebrazione del rito direttissimo.

Domenica 28 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA