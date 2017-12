Ariccia, migliaia in fila per vedere il presepe vivente: si replica il 6 gennaio

Folla di visitatori, giunti da ogni parte dei Castelli Romani e da Roma, per il primo appuntamento del “Presepe Vivente - La Comunità si fa Presepe”. L’evento si aggiunge ai tanti eventi che si svolgono ad Ariccia tra le cittadine più frequentate dei Castelli Romani. L’esperienza, nata lo scorso anno su impulso dell’assessorato all’Ambiente, ha coinvolto un centinaio di figuranti. La regia era a cura del maestro Giacomo Zito.Hanno contribuito alla realizzazione dell’evento l'amministrazione comunale, il Comitato Festeggiamenti, le parrocchie di Santa Maria Assunta in Cielo e Santa Maria di Galloro. Con la scenografia suggestiva di Palazzo e Parco Chigi, definito dallo scrittore Stendhal nel 1827 il parco più bello del mondo e riprodotto tra '700 e '800 in numerose incisioni e quadri, è stata ricostruita la scena della Natività con Giuseppe (Giuseppe Falzone), Maria (Beatrice Proietti), Gesù Bambino, il bue e l’asinello, con sottofondo di musica e voci narranti anche in dialetto ariccino. Ai lati le scene di vita di lavandaie, contadini, filatrici e pastori, le botteghe degli artigiani (fruttivendolo, caldarrostaio, panetteria, fabbro, norcino) hanno reso ancora più suggestiva l’ambientazione. Una esperienza quella del Presepe Vivente che nasce dalla volontà dei cittadini di Ariccia. Il prossimo appuntamento è il 6 gennaio alle ore 17 con ingresso a via dell’Uccelliera.