Roma, minacce e violenza contro la madre per estorcere soldi per la droga: arrestato

«Dammi i soldi sennò spacco tutto, ti voglio vedere morta». Questa la minaccia che C. A., 46 enne romano, rivolgeva alla mamma quando non gli dava i soldi. Gli agenti della del commissariato Appio Nuovo, aiutati dai colleghi di San Giovanni, lo hanno arrestato per rapina aggravata e maltrattamenti in famiglia. Numerosi gli interventi effettuati nel tempo dagli agenti, contattati dai condomini preoccupati dalle urla provenienti dall'appartamento dell'anziana signora. La vittima, infatti, subiva da tempo le minacce dal figlio che, per farsi consegnare i soldi per la droga, assumeva atteggiamenti violenti.



Nella tarda serata di ieri l'epilogo. C.A. non contento del danaro già ottenuto, dopo essere rincasato, ha chiesto nuovamente soldi e, al diniego della madre, le ha scagliato contro una lampada. Quest'ultimo episodio ha richiamato ancora una volta l'attenzione dei vicini di casa, che hanno contattato il 112. Gli agenti intervenuti, raccolte le testimonianze dell'anziana, confermate dai testimoni, si sono subito posti alla ricerca dell'uomo, rintracciato in strada ed assicurato alla giustizia. Per C.A. si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

Martedì 9 Gennaio 2018



