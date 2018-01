Malagrotta, è morto Apollonio, storico leader delle battaglie contro la discarica

di Mauro Evangelisti

Si è spento al Policlinico Gemelli Sergio Apollonio, 89 anni, storico ambientalista precursore delle battaglie contro la discarica di Malagrotta. Anche pochi mesi fa ha continuato il suo impegno, inviando lettere all'Unione europea, chiedendo attenzione su quello che succederà a Malagrotta ora che la discarica è stata chiusa.



Sergio Apollonio, classe 1929, è stato colui che per decenni ha chiesto la chiusura dell'impianto, affrontando anche le denunce di Manlio Cerroni, tre anni più anziano di lui, una vita a combattersi: da una parte l'ambientalista che voleva liberare dalla discarica più grande di Europa la Valle Galeria e i quartieri che gravitano su Malagrotta, dall'altra l'imprenditore che ha sempre controlato il business dei rifiuti a Roma, presentadosi però come colui che ha salvato la Capitale dall'emergenza.



Funzionario della Fao, la figlia ha raccolto in un libro i ricordi del padre di chi lo ha conosciouto. Dice Angela Sanni Sarzi, un'altra dei comitati: «Era il 1995 quando Sergio venne a casa mia per chiedermi di unirmi alla lotta contro la discarica. Lui era una persona per bene, molto preparata, molto generosa. Purtroppo i politici ci fecero tante promesse, ma senza mantenerle. Per questo decidemmo di combattere la nostra battaglia all'Unione europea». Giacomo Giujusa oggi è assessore all'Ambiente del XI Municipio, quello di Malagrotta: «Per tutta una generazione Apollonio è stato un maestro, se è nata una sensibilità su certi temi lo dobbiamo a lui».

