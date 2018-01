Amici, Virginia Raggi lancia una sfida ai ragazzi: "Dopo aver fatto gli spazzini, siete pronti anche a questo?"

Virginia Raggi e il messaggio agli "Amici" di Maria De Filippi. Dopo la punizione della scorsa settimana ( quando gli allievi della scuola hanno lavorato come spazzini per le vie di Roma), il sindaco di Roma lancia una nuova sfida ai ragazzi.







È Maria De Filippi a comunicarlo nel corso della puntata in onda oggi pomeriggio su Canale 5: "Il sindaco di Roma vi ha inviato un messaggio, ma per la legge sulla par condicio non possiamo mandarlo in onda. Lo troverete su Witty".



Nel filmato, dopo essersi complimentata per il lavoro svolto come spazzini per le vie di Roma, Raggi lancia un guanto di sfida ai ragazzi: "Volete continuare ad aiutare la vostra città? Aiutateci a insegnare alle persone a fare la raccolta differenziata e a tenere pulita la città".

Sabato 20 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:34



