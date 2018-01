Roma, ambulanti in piazza contro la delibera del Comune

Ambulanti in piazza nel centro storico di Roma «contro la delibera del Campidoglio sul commercio». La protesta è in corso a piazza Bocca della Verità. «Manifestiamo contro la delibera 30/2017 che porta la firma del consigliere grillino Andrea Coia - sottolinea Vincenzo Caiazza, presidente nazionale dell'Associazione Nazionale Ambulanti - il nuovo regolamento per il commercio su area pubblica è peggio della Bolkestein. Ottenuta la proroga della Bolkestein ci andiamo di nuovo di mezzo con questa delibera».

Lunedì 22 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:10



