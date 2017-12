Ama, piano straordinario di pulizia di Capodanno: 130 operatori e 90 macchine per la raccolta dei rifiuti

Assicurare il decoro nelle aree della città interessate dalle manifestazioni della notte di San Silvestro e de "La festa di Roma 2018" che si terrà il primo gennaio. L'Ama ha varato il piano operativo straordinario per la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti. «Già nella notte di San Silvestro, una task-force composta complessivamente da oltre 130 operatori e circa 90 mezzi (bilici, compattatori, autobotti, officine mobili, lava-strade, macchine vuota-cassonetti, spazzatrici, furgoncini per il trasbordo dei rifiuti, ecc.) - si legge in una nota dell'azienda - assicurerà servizi di pulizia

presso l'area esterna del Circo Massimo (e vie limitrofe) al termine del concerto 2018 - Roma illumina l'infinito.



Personale aziendale presidierà anche i varchi di accesso all'evento. Interventi straordinari sono inoltre previsti nelle altre vie e piazze meta tradizionale di turisti e romani: via del Colosseo, via dei Fori Imperiali, piazza di Spagna, scalinata di Trinità dè Monti, Pincio, piazza del Popolo, Pantheon, Gianicolo, piazza Navona, Fontana di Trevi, Campo dè Fiori, piazza Trilussa, rione Ebraico, area Quirinale, Termini, piazza della Repubblica, via Nazionale, via

Cavour, piazza Farnese, corso Vittorio Emanuele, largo Ricci, piazzale Flaminio, via del Tritone, via Veneto, ecc. In aggiunta, squadre dedicate effettueranno interventi di igienizzazione e sanificazione con enzimi biologici.



Nella giornata del primo gennaio, saranno presidiate e monitorate le aree pedonalizzate dove si terranno gli eventi de "La festa di Roma 2018". Saranno garantiti tutti i consueti presidi delle aree più frequentate del Centro Storico: Spagna, Trevi, Pantheon, Navona, rione Ebraico, Corso, Colosseo, Campidoglio, Castel Sant'Angelo, piazza Venezia, Fori Imperiali. Saranno regolarmente in funzione gli impianti Ama per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il trattamento dei rifiuti indifferenziati (TMB). Le officine aziendali resteranno

regolarmente aperte per garantire l'uscita dei mezzi. I 14 Centri di Raccolta Ama osserveranno i seguenti orari: domenica 31 dicembre dalle 7 alle 12; Lunedì 1 gennaio chiusi. Per eventuali emergenze, è a disposizione dei cittadini il Pronto Intervento Ama, attivo 24 ore su 24, ai numeri 06-51693339/3340/3341».

Sabato 30 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 19:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA