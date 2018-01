Roma, platano di 25 metri crolla su auto: automobilista ferita

Un platano alto circa 25 metri è caduto in strada a Roma, danneggiando alcuni veicoli in sosta e ferendo lievemente la conducente di un'auto in transito. È accaduto in via Manlio Gelsomini, in zona Aventino, al centro di Roma. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e 118. Nella caduta l'albero ha danneggiato tre auto e un motorino in sosta, mentre una macchina in transito è stata colpita dai rami. La conducente è stata soccorsa dal 118 e ha riportato lievi ferite. La strada è chiusa al traffico fino al termine dell'intervento.

«In poche ore altri tre alberi sono caduti sul territorio del nostro municipio, in Via Brofferio e Via Fornovo in Prati e in Via Gelsomini all'Aventino, distruggendo macchine, cassonetti e segnali stradali. Per fortuna anche non ci sono feriti, ma cosa stiamo aspettando, di avere un morto?». Così in una nota congiunta la Presidente del I municipio (centro storico Roma) Sabrina Alfonsi e l'assessore all'Ambiente Anna Vincenzoni. «Chiediamo - concludono - l'invio immediato al municipio del censimento effettuato e tanto sbandierato e di inviarci la programmazione degli interventi»

Alberi caduti per il forte vento fino a 35 nodi che ha investito il litorale provocando parecchi danni.Un tronco è crollato a Ostia, in via di Saponara, come mostrano le foto pubblicate su fb, altri fusti si sono abbattuti in via del Mare e a Dragona. Rami caduti anche sulla Roma-Lido tra Vitinia ed Eur Magliana, rallentamenti sulla linea e disagi per i pendolari. Ad Anzio è crollato un albero in via delle Margherite, il pino marittimo di circa 20 meri di altezza ha danneggiato un'auto in sosta e poi è finito all'interno di un giardino privato danneggiando un muretto. La strada è stata chiusa al traffico.