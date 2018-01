Roma, Colombo in tilt: chiusa corsia laterale per albero pericolante

Chiusa al traffico da ieri mattina una corsia laterale della via Cristoforo Colombo, all'altezza di via Demostene in direzione di Ostia. Lo comunica la polizia locale di Roma Capitale. La chiusura a causa di un albero che appare pericolante, adesso si attende la valutazione della stabilità del fusto.

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:35



