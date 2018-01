Roma, 40 alberi abbattuti «perché malati». Ma è polemica: «Dopo Spelacchio arriva Segaccio»

di Laura Bogliolo

«Possibile che in un condominio abbiano tutti l’influenza?». Con questa frase Andrea Catarci, l’ex minisindaco dell’VIII Municipio commissariato da 9 mesi, critica l’abbattimento di 40 alberi di acacia in via della Villa di Lucina, nel quartiere San Paolo. Tra sabato e domenica la strada ha cambiato volto: al posto degli alberi ci sono dei monconi e sui social c’è già chi ironizza scrivendo “dopo Spelacchio arriva “Segaccio”.



Secondo Catarci «non è possibile che tutti gli alberi fossero malati, prima di procedere all’abbattimento avrebbero dovuto fare verifiche approfondite, ma abbattere è più facile che curare» ha aggiunto raccogliendo il malcontento nel quartiere. «Invece di procedere con l’opera di manutenzione, il Comune ha preferito eliminare il problema» borbottavano ieri nel quartiere.

Dal Campidoglio, l’assessorato diretto da Pinuccia Montanari ha spiegato: «Gli alberi sono stati monitorati dal Servizio Giardini del Comune che ha deciso l’abbattimento a causa della del loro grave stato di salute». E ha ricordato che sulla strada è presente un asilo nido. Inoltre, due mesi fa uno degli alberi si è schiantato contro il recinto del vicino ospedale Cto. Gli alberi, insomma, erano a rischio crollo. Un'emergenza, quella della manutenzione degli alberi, in cima alla lista dei problemi della Capitale. Il 17 gennaio a causa del vento decine di alberi sono caduti e ci sono stati due feriti, una donna all'Aventino e un uomo ad Acilia.



L’operazione a San Paolo fa parte dell’attività di monitoraggio iniziata dopo l’assegnazione di una gara di 3,5 milioni di euro. Ad oggi sono stati 30mila gli alberi monitorati sugli 82mila a rischio e 139 sono stati abbattuti. Il comitato di quartiere “Insieme per San Paolo” su Facebook ha pubblicato un lungo post per chiarire la situazione, spiegando di aver interpellato uno specialista secondo il quale gli alberi andavano abbattuti perché malati. Ma c'è chi la pensa diversamente.

Le preoccupazioni delle amministrazioni pubbliche per la pubblica incolumità hanno assoluto carattere di priorità - dice Francesco Maria Mantero, residente e geologo, Direttore in pensione aree naturali protette - ma nel caso in questione credo che il cittadino abbia tutto il diritto alla perplessità quando vede sparire un intero viale alberato in un fine settimana mentre i cartellini appesi ai nastri parlavano di "potature". Non si potevano potare e mettere in sicurezza salvando il viale? Le sezioni delle robinie sembrerebbero in gran parte sane e forse a primavera ricacceranno. Che si farà? Si sceglieranno dei polloni da far ricrescere? Si sostituiranno con nuove piante restituendo il viale al quartiere?

A preoccupare i residenti c'è appunto anche il futuro della strada: il Comune ha promesso che pianterà altri nuovi alberi senza fissare una data però. I “monconi”, in pratica, rimarranno chissà per quanto altro tempo, così come accade in tante altre parti di Roma. Togliere i ceppi e piantare nuovi alberi comporta tra l’altro danni alle strade e quindi la necessità di avere ulteriori fondi a disposizione per riasfaltare le vie. «E' più semplice abbattere e non prendersi cura, tagliare e non investire nella manutenzione» ha sottolineato Amedeo Ciaccheri, candidato alla presidenza dell'VIII Municipio con il gruppo Super8.

». Nei cartelli appesi in realtà c'era scritto anche "abbattimento", ma molti si aspettavano potature, e non il taglio di tutti gli alberi della strada.