Roma, perseguita l’ex moglie che l'ha lasciato, arrestato stalker: voleva sfregiarla con l'acido

Perseguitava la ex moglie da mesi perché non voleva accettare la separazione. Nell’ultimo mese, gli agenti della del commissariato Albano Laziale, diretti da Augusto Pallante, sono intervenuti più volte, contattati dalla donna, stanca di subire continuamente botte e minacce dal marito. In particolare, in un’occasione, la donna fu salvata grazie all’intervento dei poliziotti mentre veniva minacciata dal marito che con un contenitore d’acido era pronto a colpirla al volto.



L’ultimo episodio risale a pochi giorni fa quando la signora, mentre era in fila nel traffico cittadino all’interno della propria autovettura, è stata aggredita dall’uomo. B.S., queste le sue iniziali, malgrado fosse sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, continuava a minacciare anche tutte le persone che conoscevano e cercavano di aiutare la ex moglie. Vista l’inefficacia della misura, e preso atto degli ultimi eventi, gli agenti, su esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, hanno arrestato il 48enne.

Sabato 23 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 10:35



