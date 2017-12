Roma, aggrediscono un 17enne per derubarlo: arrestati tre stranieri

L'hanno prima accerchiato in piena notte e poi hanno provato a derubarlo. Vittima un 17enne romano che, la scorsa sera, tra la circonvallazione Nomentana e via Lorenzo il Magnifico è stato aggredito da tre stranieri. Il ragazzo si è difeso e i tre uomini - due egiziani di 18 e 25 anni e un tunisino di 37, tutti con precedenti e senza fissa dimora - che avevano provato a minacciarlo con il suo stesso ombrello, sono scappati.



Il giovane infatti si è difeso e ha chiamato immediatamente il 112 fornendo informazioni utili alle autorità per identificare i tre aggressori. Tant'è che l’immediato intervento dei carabinieri e le ricerche in zona hanno portato alla loro individuazione e all’arresto. Portati in caserma i tre stranieri, dopo essere stati riconosciuti dalla vittima, sono stati arrestati. Successivamente su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati condotti presso il carcere di Regina Coeli.





Venerdì 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 11:25



