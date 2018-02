Aeroporto di Fiumicino, show di 15 ballerini fra i viaggiatori per annunciare l'Equilibrio Festival

Spettacolo di danza a sorpresa stamane aIl’aeroporto Leonardo da Vinci. I passeggeri in partenza dall’area di imbarco E per i voli internazionali, e quelli per le destinazioni Schengen, nell’area di imbarco B, sono stati inaspettatamente coinvolti in una coreografia di balletto contemporaneo, organizzato da Aeroporti di Roma, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma.Quindici giovani danzatori dell’Accademia Nazionale di Danza si sono esibiti in un’anteprima assoluta dello spettacolo di danza contemporanea di “Equilibrio Festival” che si apre domani a Roma, coinvolgendo i viaggiatori nelle coreografie di Luca della Corte, inscenate tra trolley e checkin, nell’insolito ambiente aeroportuale. Hanno accompagnato la danza le musiche di Minor Swing di Reinhardt-Grappelli, con campionatura vocale di Simone de Beauvoir; “La foule” di Edith Piaf; “La mia anima aspira ad un altro mondo” di Alessandro Taruffi, nello spettacolo ispirato alla Francia che, con l’Italia, rappresenta la patria del balletto e della danza.Gli artisti si sono esibiti nelle hall delle aree di imbarco, tra i viaggiatori in attesa di partire che, richiamati dalla musica, sono stati coinvolti nelle esibizioni a sorpresa tra le vetrine dei 35.000 metri quadrati di Airport Mall.Il flashmob di oggi è frutto della partnership tra Aeroporti di Roma e Fondazione Musica per Roma e rientra tra le iniziative organizzate dalla società di gestione aeroportuale per offrire un’esperienza di qualità sullo scalo ai viaggiatori di tutto il mondo. La prima dello spettacolo, che i passeggeri di Fiumicino hanno potuto vedere oggi in anteprima, è prevista per domani all’Auditorium Parco della Musica (13 febbraio Sala Petrassi ore 21:00).